В Украинской ассоциации футбола прокомментировали информацию о том, что судьи ПФЛ боятся работать на матчах, поскольку в дороге их могут задержать работники ТЦК.

– Появляется информация об обращении судей ПФЛ в комитет арбитров с просьбой не назначать на матчи. Является ли это правдой? Если да, то какая причина этих обращений и несет ли это риски для проведения соревнований в Первой и Второй лигах?

Арбитры массово отказывают от назначений на матчи – источник раскрыл фамилии задержанных работниками ТЦК рефери

– Риска для проведения соревнований нет. Все вопросы решаются в рабочем режиме, – ответили в УАФ в комментарии Tribuna.

Напомним, что огласку ситуация получила несколько дней назад. Игорь Бурбас сообщил, что несколько арбитров были задержаны ТЦК прямо на вокзале перед матчем. Из-за этого судьи обратились к ПФЛ с просьбой не назначать их на поединки Первой и Второй лиг.

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