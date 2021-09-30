Киевское Динамо во главе с Мирчей Луческу пропустило рекордное количество голов в матче против мюнхенской Баварии.

"Бело-синие" потерпели разгромное фиаско от мюнхенцев в гостевом матче Лиги чемпионов, пропустив 5 мячей в свои ворота и не забив ни одного гола в ворота соперника.

Бавария – Динамо – 5:0 – видео голов

До сих пор самым крупным поражением для Динамо под руководством Мирчи Луческу закончился поединок с Барселоной в ЛЧ сезона 2020/21 – 0:4. Киевляне также трижды проигрывали со счетом 0:3 – один раз Ювентусу и дважды Шахтеру.

Отметим, после двух туров "бело-синие" добыли 1 пункт и занимают третье место в квартете Е. Бавария лидирует в группе, завоевав 6 баллов. Бенфика идет второй, имея 4 очка в активе. Барселона не набрала ни одного балла, потому замыкает квартет.

Динамо без вариантов проиграло Баварии в Лиге чемпионов – разгром от звезд мирового класса и микроскопический позитив