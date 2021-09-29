Мадрид знову наступає на ті самі граблі. Схоже, "бланкос" не зробили жодних висновків після торішніх поразок від Шахтаря. Недооцінка суперника? Можливо. Принаймні шокована мадридська преса лише після матчу знайомила власних читачів з командою Вернидуба: 36 місце у рейтингу УЄФА та величезна прірва у таблиці коефіцієнтів між обома клубами (понад 80 очок). "Фіаско і добровільне приниження", – пише авторитетна Marca. Разючий контраст на фоні того ж Атлетіко, який покінчив з серією невдач у Мілані.

"Шериф – це найбільша сенсація в історії Ліги чемпіонів? У нашій групі командує футбольна Попелюшка, абсолютний дебютант основного турніру. Хто б міг подумати, що скромняги з Придністров'я, фактично команда без власної держави, візьме Бернабеу штурмом. Ба більше, тираспольці прямо зараз – один з трьох клубів (Борусія Д, Аякс, Шериф), які крокують без втрат. Фантастика.

Сенсаційна перемога підопічних Вернидуба у відеоогляді матчу Реал – Шериф – 1:2

Цифри справді жахають. Мадрид виграв лише один з останніх семи матчів Ліги чемпіонів на Бернабеу. Після перемоги над Галатасараєм у сезоні 19/20 – чотири поразки та дві нічиї: ЦСКА (0-3), Аякс (1-4), Брюгге (2-2), ПСЖ (2-2), Манчестер Сіті (1-2), Шериф (1-2). Справжнє прокляття, яке торік отримало продовження на Ді Стефано. Шахтар теж скористався домашньою вразливістю "бланкос" (2-3)", – зазначає видання.

Маноло Лама, легенда коментаторського ремесла Іспанії, бачив чимало сенсацій, проте Шериф вразив його найбільше: "Ніхто не міг уявити собі схожої розв'язки у цьому фільмі, який перетворився на голлівудський хоррор. Те, що хороший хлопець, тобто шериф, завжди перемагає, – типовий сценарій картин про Дикий Захід, але у Лізі чемпіонів таке трапляться вкрай рідко. Однак, Шериф з самого початку не збирався виконувати роль хорошого хлопця, навпаки.

Мадрид більше не головний герой вестерну. Після перемоги над Мальоркою здавалося, що вони збираються з'їсти увесь світ, але ситуація погіршується. Вільяреал був тривожним дзвіночком, а Шериф начистив мадридцям пику", – бідкається магнетичний голос радіо Cope.

Томас Ронсеро вже традиційно запалював на сторінках видання AS. "Шок на Бернабеу. Абсолютне несприйняття результату. Грецький воротар, схожий на Колос Родоський, парирував геть усе. Мадрид у відчаї наступав з усіх боків, та щоразу наштовхувався на неприступну стіну. Організована команда під назвою Шериф у підсумку розфарбувала нам обличчя. Історична поразка повинна стати уроком смирення.

Ми пережили схоже потрясіння минулого року проти Шахтаря. І ось знову. Хоча теоретично цю команду потрібно громити. Після кількох замін Анчелотті Мадрид втратив гостроту з першого тайму, однак шанси все ж були. Того ж Модріча зупинив грецький монстр у воротах. Неймовірне і незрозуміле фіаско. Сподіваюся надалі не буде жодної недооцінки. У Лізі чемпіонів не існує слабких команд. Шериф посадив нас у темницю. Дуже важко це прийняти", – підсумовує відомий медійник. Тим часом на обкладинці AS – вже звична гра слів: "Шериф нав'язує свій закон".

Цікаво, що на 65-й хвилині, за рахунку 1:1, Анчелотті вирішив піти ва-банк. На полі одночасно з'явилися Модріч, Кроос, Родріго та Йовіч. Зрештою, Феде Вальверде догравав на позиції правого вінгера, тоді як Камавінга виконував функції лівого латераля. Мадрид фактично розколовся на дві частини, завершуючи гру без центру поля. Цей експеримент виявився фатальним.

"У руках Карлетто вибухнула тактична дошка", – обурюється журналіст AS Карлос Форханес. Чи не вперше італійського фахівця відверто критикують ЗМІ за кадрові пертурбації. Мовляв, настільки досвідчений алленаторе повинен діяти холоднокровніше, заміна половини складу – перебір. Утім, більшість респондентів мадридської газети не вважає ганебну поразку Реала причиною тренерських рішень. Фактор Атанасіадіса і регулярні провали в обороні є визначальними, на їхню думку.

У Каталонії нині святкують. Інакше й бути не може, адже йдеться про трагедію запеклого ворога. Mundo Deportivo відверто насміхається: "Затримані шерифом". Автор знущальної статті Фернандо Поло вважає насмішки над прямим конкурентом невід'ємною складовою гри. "Шериф пристрелив мадридців у їхній же домівці. Не дивно, якщо згадати передісторію: Куртуа – герой майже у всіх матчах, а 33-річний Бензема – чи не єдиний голеадор. Не забуваймо, як Мадрид переграв Інтер... Вінісіуса почали називати новим Гердом Мюллером, проте бразилець не забиває три матчі поспіль. Тепер черга Барси у Лісабоні, і всяке може статися, та вчора лунав сміх у пабах нашого міста".

Реал епічно зганьбився проти Шерифа: Вернидуб написав казку у Мадриді, його команда – абсолютний лідер