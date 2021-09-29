При других обстоятельствах ничья против Интера была бы положительным результатом для Шахтера. Все меняют победы Шерифа. Команда Юрия Вернидуба за два тура набрала 6 очков и уже имеет неплохие шансы на выход хотя бы в Лигу Европы. В Италии уже начинают бить тревогу, ведь действующий обладатель Скудетто рискует снова не пробиться в 1/8 ЛЧ. Уже в четвертый раз после возвращения в этот турнир. Апеннинские СМИ отмечают, что вчера Шахтер был лучше. А еще – хвалят Андрея Пятова. Голкипер действительно выдал роскошный перфоманс, что не может не радовать перед будущими матчами сборной.

Шахтер – Интер – 0:0 – видеообзор матча

La Gazzetta dello Sport: Интер обречен жить с ностальгией по Лу-Ла

На передовице "розовая газета" больше внимания уделила кузенам Интера, которые вчера на Сан-Сиро с привкусом скандала уступили Атлетико. Репортер Луиджи Гарландо подчеркивает, что команды из столицы Ломбардии пока не очень эффективны в ЛЧ. В Украине было набрано первое очко, но Джеко и Ко до сих пор не забивали. "Милан (город – прим.) набрал лишь очко в четырех матчах Лиги чемпионов и уже видит, как раунд плей-офф исчезает в первых туманах сезона. Чтобы пробиться туда, потребуются решительные действия. Для Интера в следующей встрече на Сан-Сиро будет иметь значение результат против молдавских вундеркиндов из Шерифа, которые опозорили Мадрид и имеют идеальные показатели.

В прошлом году дважды по 0:0 против донецкого Шахтера привели к последнему месту в группе Лиги чемпионов и вылету команды Антонио Конте. Интер Симоне Индзаги не смог изменить свои привычки – третья подряд "сухая ничья". Однако, у "нерадзурри" было много возможностей забить: перекладина Бареллы, макроскопические ошибки Джеко и Лаутаро, два подвига Пятова в конце против Корреа и Де Врея. Всего у них было пять прекрасных возможностей. Пять таких же голов, которые Интер забил Шахтеру 17 августа 2020 в полуфинале Лиги Европы: по два гола Лукаку и Лаутаро. Этот Интер обречен жить с ностальгией по Лу-Ла.

Но если "нерадзурри" и не выиграли, то не только из-за проблем с реализацией. Действительно, тщательный учет операций вводит в заблуждение. Интер пробил по воротам больше, чем создал. Не хватало системности и личности, которая взяла бы игру в свои руки. Шахтер Де Дзерби лучше играл в футбол и на длительных отрезках второго тайма зажимал гостей. 66% владения украинской команды что-то же объясняют. Реальным голом вечера был сейв Шкриняра на линии ворот. Три центральных защитника против только одного нападающего лишили "нерадзурри" качества в полузащите. Здесь зародилось страдания. Интер не может полагаться только на физическое состояние и защиту. Нужно больше, особенно в Европе".

Corriere dello Sport: Де Дзерби остановил Индзаги

Это был очень сложный матч для "нерадзурри", которым совсем не удавалось контролировать игру. Вместо этого им приходилось иметь дело с прекрасными навыками дриблинга и техническими качествами подопечных Роберто Де Дзерби. "Горняки", несмотря на травму Лассины Траоре, набрали темп и держали матч в руке, имея не одну возможность материализовать свое преимущество.

Выдающаяся игра в обороне Шкриняра, одного из лучших в Интере, который взял на себя лидерство, даже сохранив ворота от гола, почти забитого в начале второго тайма. Интер, хоть и не продемонстрировал блестящую игру, все же сумел создать вполне реальные возможности забить – укус Бареллы (спокойная перекладина), попытки Джеко и Лаутаро Мартинеса. В захватывающем финале украинцы Де Дзерби всячески пытались выйти из тупика, но Интер без особых усилий контролировал атакующий натиск хозяев. "Нерадзурри" могли получить и больше благодаря Корреа или Де Врею (помешали экстраординарные сейвы Пятова).

Шахтер – Интер: Пятов вытягивает результат, устроивший Вернидуба – Де Дзерби удивляет, теряет незаменимого и шансы на ЛЧ

Таким образом, Шахтер и Интер после двух туров обзавелись первыми очками в Лиге чемпионов и только сейчас начинают настоящую борьбу с Шерифом и Реалом за путевки в плей-офф от группы D. Это квартет, в котором, безусловно, интрига будет максимально живой до последнего дня.

Tuttosport: Интеру нужно больше

Туринское издание не изменяет себе. На первой странице газеты не так просто сразу же отыскать упоминание о перипетиях киевского поединка. "Матч между донецким Шахтером и Интером завершился с нулевым счетом. Результат, который никому не нужен. Де Дзерби и Индзаги остаются на дне турнирной таблицы группы D, набрав лишь по одному очку. Игра была сбалансированной: хозяева сохранили мяч под контролем, но "нерадзурри" создавали лучшие шансы.

Ключевой период матча был в конце. Индзаги выпустил Перишича и Гальярдини вместо Димарко и Весино, надеясь добавить физики, освежить команду. Барелла возвращается ближе к правому флангу, а Интер действительно играет лучше. Корреа обыгрывается с Санчесом и бьет с линии штрафной – Пятов превосходит себя и парирует. После углового первый номер Шахтера, как и раньше, главный герой. Пятов как чемпион отвечает на удар Де Врея головой. В конце Чалханоглу касается стойки. Это самая высокая эмоция. Матч завершается с нулями на табло".

Calcio In Pillole: супер-Пятов против победы Интера

Лига чемпионов для Италии во вторник началась ничьей Интера с донецким Шахтером. Вмешательство Андрея Пятова было решающим. Матч был не очень быстрым, но в нем было несколько важных моментов для обеих сторон. Интер и расточительство становятся синонимами, но проблема в страхе. Обозреватель Риккардо Танко считает, что очередная европейская неудача "нерадзурри" была бы неприемлемой.

"На НСК Олимпийский в Киеве не было хорошего Интера. Видимо, пока наименее убедительный матч команды в сезоне. Игра, какой бы агрессивной и активной она ни была, казалась запутанной. Проявив чуть больше цинизма, мы бы говорили о победе, которая была бы хорошей для улучшения турнирного положения, но не устранила бы некоторые проблемы. Например, атака вообще не стреляла – Лаутаро растерялся, а Джеко закрыли. Связь между ними отсутствовала. Не хватало и индивидуальной игры, чтобы вызвать беспокойство у явно не гранитной защиты команды Де Дзерби. Появление Санчеса и Корреа ничего не изменило.

Но, прежде всего, негативная новость после матча с Шахтером заключается в том, что Интер еще имеет европейский "пунктик". Сейчас менталитет команды такой, как у тех, кто боится, и тех, кто был слишком напряжен, чтобы играть в свой футбол и победить соперника, которого можно было обыграть. На 4-м курсе группы ЛЧ у чемпионов Италии этого элемента уже не должно было существовать. И над этим Индзаги придется потрудиться. Ситуация стала более сложной, но не потеряна. Нужно максимальное количество очков против неожиданного Шерифа, чтобы все исправить. Другие сценарии откроют для фанатов "нерадзурри" негативные гипотезы".

La Stampa: теперь все еще сложнее

Теперь все сложнее. Команда Симоне Индзаги, менее блестяща, чем обычно, создает моменты, но теряет очень много. Шахтер остался неудобным соперником для Интера в Лиге чемпионов. В третий раз подряд матч между украинцами и "нерадзурри" завершается со счетом 0:0, как и в двух играх прошлого сезона. Игроки Интера попадают в перекладину, упускают несколько отличных моментов и капитулируют перед супер-Пятовым. Первое очко в группе D для обоих, но -5 до сенсационного Шерифа.

Хороший ритм в начале. Интер страдает от инициативы подопечных Де Дзерби. Шахтер верит в свои силы, Интер – в беде, ему трудно дается создание опасности впереди. Гости пытаются атаковать, пользуясь ошибками украинцев во время билд-апа. В конце "нерадзурри" пытаются увеличить обороты двигателя и несколько раз были близки к успеху. В обоих случаях хозяева были спасены супер-Пятовым, который решительно отказал Корреа и Де Врею.

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