Наставник Ливерпуля Юрген Клопп, который покинет мерсисайдцев по завершении сезона, рассказал, что планирует делать после ухода из клуба.

"Это будет долгий перерыв, наверняка. Мое время в Англии точно истекло, потому что я не буду тренировать другую команду здесь. Если я снова буду тренировать, это будет не за углом", – приводит слова Клоппа Фабрицио Романо.

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Напомним, Юрген пришел в Ливерпуль в 2015-м и превратил проблемный клуб в постоянного претендента на чемпионство. Его команда годами была одной из сильнейших в Европе.

К слову, новым наставником "красных" станет нидерландец Арне Слот – он уже подтвердил это на пресс-конференции перед матчем Фейеноорда.

Грустный день для Ливерпуля или Пустота, которую невозможно заполнить: что оставит Юрген Клопп после сенсационного ухода