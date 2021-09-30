Ювентус и Челси в первом туре завоевали по три очка – итальянцы не увидели Мальме (3:0), а англичане одолели Зенит (1:0). В очном противостоянии решалась судьба лидерства, по крайней мере, по итогам этого тура. Интересно, что Томас Тухель в старте не выпустил ни одного англичанина. Впервые у Челси такое было еще в 1999 году.

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Первый тайм не поражал результативностью, а команды будто бы были в разведке: лишь один удар в створ ворот на два коллектива (от Челси) и мало острых моментов. А вот старт второй 45-минутки в исполнении Ювентуса поразил. "Старая синьора" развела мяч в центре, оборона загрузила круглого вперед, Рабьё сбросил на Бернардески, а тот вывел на ударную позицию Кьезу. Федерико элегантно перекинул Менди и вывел Юве вперед.

Челси ожидательно помчался отыгрываться, но оборона команды Массимилиано Аллегри отлично справлялась с атаками. В конце концов, Юве выстоял и одержал вторую победу подряд в Лиге чемпионов сезона 2021/22.

"Бьянконери" с шестью очками возглавили квартет Н, Челси и Зенит, у которых по три зачетных балла, расположились вторыми и третьими соответственно. А вот на дне группы оказался Мальмё – ноль пунктов.

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