Один Мбаппе таки не планирует переход в Реал после завершения сезона.

Если переезд Килиана в Мадрид кажется решенным делом, то его младший брат Итан смотрит в другую сторону.

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17-летний Мбаппе раздавал автографы, когда фанаты спросили его, собирается ли он в Реал вместе со звездным братом. Ответ короткий и четкий: "Нет".

Будущее Итана под вопросом, ведь его действующий контракт с ПСЖ завершается ближайшим летом. Юный хавбек перестал регулярно попадать в заявку парижан, как только появился инсайд о решении Килиана перейти в Реал свободным агентом. Очевидно, Мбаппе-младший таки ведет переговоры с ПСЖ или договаривается с другим клубом.

“Will you join Real Madrid this summer?”.



Ethan Mbappé: “No”. pic.twitter.com/JGRx39XDb3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2024

Мбаппе между ПСЖ и Реалом – деньги или мечта?