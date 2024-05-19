Мбаппе публично отказал Реалу – есть нюанс
Один Мбаппе таки не планирует переход в Реал после завершения сезона.
Если переезд Килиана в Мадрид кажется решенным делом, то его младший брат Итан смотрит в другую сторону.
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17-летний Мбаппе раздавал автографы, когда фанаты спросили его, собирается ли он в Реал вместе со звездным братом. Ответ короткий и четкий: "Нет".
Будущее Итана под вопросом, ведь его действующий контракт с ПСЖ завершается ближайшим летом. Юный хавбек перестал регулярно попадать в заявку парижан, как только появился инсайд о решении Килиана перейти в Реал свободным агентом. Очевидно, Мбаппе-младший таки ведет переговоры с ПСЖ или договаривается с другим клубом.