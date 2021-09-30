Ліга чемпіонів – матчі середи

Динамо розгромно програло Баварії у другому турі ЛЧ. У першому таймі Роберт Лєвандовскі оформив дубль, а по перерві Бущан пропустив ще тричі – відео голів і огляд матчу. Це найбільша поразка киян під керівництвом Мірчі Луческу.

Бенфіка шокувала Барселону, розгромивши каталонців у рідних стінах. "Синьо-гранатові" посідають останнє місце у групі, програвши два матчі з загальним рахунком 0:6. Роман Яремчук голів не забивав.

В інших матчах Роналду вирвав перемогу для МЮ, а Ювентус обіграв Челсі. Кріштіану встановив рекорд ЛЧ за кількістю зіграних матчів та втримує статус найкращого бомбардира турніру. Аталанта здолала Янг Бойз, вперше вигравши в Бергамо у поєдинку Ліги чемпіонів. Руслан Маліновський відіграв 75 хвилин. Зеніт розбив Мальме з результативними діями Ракицького.

А от Динамо U-19 потішило, розбивши Баварію 4:0 у матчі Юнацької ліги УЄФА. Команда Ігоря Костюка лідирує в групі, набравши 6 очок.

Реакція на тріумф Шерифа над Реалом і нічию Шахтаря з Інтером

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