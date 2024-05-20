Недавно появилась информация, что глава "кулес" Жоан Лапорта уволит испанского специалиста после завершения сезона, поскольку ему не понравились заявления тренера.

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Как сообщает Marca, несмотря на то, что Барселона заняла второе место в турнирной таблице Ла Лиги и получила право побороться за Суперкубок Испании, Хави не останется во главе "блаугранас". Лапорта считает, что клубу необходим тренер, который слепо верит в команды и ее способности выигрывать титулы и конкурировать с крупными европейскими игроками.

Хави и Лапорта встретятся на следующей неделе и обсудят будущее специалиста. Отмечается, что у других руководителей клуба есть сомнения, что испанец покинет команду. Хави не изменил своего мнения и хочет доработать свой контракт, который завершается в 2025 году.

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