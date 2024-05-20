Лапорта непреклонен в своем решении – Хави покинет Барселону после завершения сезона
Главный тренер Барселоны Хави должен покинуть команду после завершения сезона.
Недавно появилась информация, что глава "кулес" Жоан Лапорта уволит испанского специалиста после завершения сезона, поскольку ему не понравились заявления тренера.
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Как сообщает Marca, несмотря на то, что Барселона заняла второе место в турнирной таблице Ла Лиги и получила право побороться за Суперкубок Испании, Хави не останется во главе "блаугранас". Лапорта считает, что клубу необходим тренер, который слепо верит в команды и ее способности выигрывать титулы и конкурировать с крупными европейскими игроками.
Хави и Лапорта встретятся на следующей неделе и обсудят будущее специалиста. Отмечается, что у других руководителей клуба есть сомнения, что испанец покинет команду. Хави не изменил своего мнения и хочет доработать свой контракт, который завершается в 2025 году.
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