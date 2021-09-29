Матч и онлайн-трансляция Аталанта – Янг Бойз на "Футбол 24" стартовал в 19:45 по Киеву. Это дебютная встреча между этими командами в истории. В первом туре бергамаски на выезде расписали ничью с Вильярреалом, а Янг Бойз дома сенсационно победил Манчестер Юнайтед. Соответственно, после первого тура именно швейцарцы возглавляли квартет F.

Интересно, что команда Гасперини еще ни разу не побеждала на домашней арене в Бергамо в матче ЛЧ. Последний триумф Аталанты в номинально родных стенах был зафиксирован в феврале 2020-го, но тот матч с Валенсией состоялся в Милане на местном Сан-Сиро. После того в 4-х домашних поединках бергамаски дважды сыграли вничью (с Аяксом и Митьюлландом) и дважды проиграли (Ливерпулю и Реалу).

Руслан Малиновский начал поединок в стартовом составе. В последнем матче Серии А против Интера украинский полузащитник забил свой дебютный гол в текущем сезоне, а перед тем в поединке с Сассуоло отдал голевой пас.

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Уже на 2-й минуте Малиновский едва не разрядил свою пушку, но удачно сыграл защитник, опередив Руслана перед штрафной. Захватили бергамаски мяч на стартовых минутах поединка и создали первый момент – удар Сапаты из пределов штрафной парировал фон Балльмоос. Правда, мяч летел по центру ворот.

Робин Госенс ​​на ровном месте потянул заднюю поверхность бедра и покинул поле уже на 10-й минуте, не сдерживая слез. Неприятные новости как для Аталанты, которая потеряла лидера, так и для сборной Германии. Вместо Госенса вышел Йоаким Меле – полуфиналист чемпионата Европы. Датчанин активно вошел в игру и заработал право на опасный штрафной, который исполнил Малиновский. Руслан навесил на Толои, тот сбросил во вратарскую на Джимсити, которого опередил Лаупер и поразил собственные ворота. Впрочем, Брых после подсказки VAR отменил гол – Толои в момент подачи Малиновского залез в офсайд.

Сапата замыкал навес Малиновского с углового – неудачно. А вот шанс Янг Бойз едва ли не в первой контратаке был куда острее. Элиа убежал от Джимсити, но не попал в ближний угол! Очень опасно было у ворот Аталанты. "Богиня" ответила очень неудачным дальним ударом Меле. Постепенно атакующий пыл бергамасков погас, а Янг Бойз оборонялся дисциплинированно и уверенно.

По сути, первый тайм прошел по сценарию гостей, ведь серьезных моментов у ворот фон Балльмооса не было, хотя бергамаски значительно больше контролировали мяч и быстро возвращали его после потери. Гол Аталанты отменили справедливо, а Янг Бойз в своей единственной острой атаке был даже ближе к забитому мячу. Хотя на 44-й минуте Пессина мог открывать счет, но не попал по мячу во вратарской!

Второй тайм, как и первый, начался с атак Аталанты. Выделялся Малиновский, которого регулярно накрывал минимум один оппонент. Правда, в одном из эпизодов прострел Руслана едва не нашел адресата на линии вратарской, однако швейцарцы таки были первыми на мяче. Меле сбросил на Толои, тот пробил с линии штрафной – кипер на месте.

На 61-й минут фон Балльмоос едва ли не впервые реально спас Янг Бойз после удара Дзаппакосты с острого угла. Опять попытал счастья Малиновский, но снова накрыли удар украинца. Тренерский штаб Янг Бойз явно сделал выводы из игры Руслана против Интера.

На 68-й минуте Аталанта таки забила. Сапата, казалось, потерял мяч на правом фланге, но поборолся до конца и отвоевал его у соперника. Колумбиец прострелил на линию вратарской, а Пессина сыграл на опережение и пробил фон Балльмооса. 1:0 в пользу Аталанты! Заметим, что именно Малиновский начал эту атаку своей команды после удачного отбора в исполнении де Рона в центре поля. Для 24-летнего Пессины, который летом стал чемпионом Европы, этот гол стал дебютным в еврокубках.

Луис Муриэль заменил украинца на 74-й минуте – сразу тройная замена от Гасперини. Опять Руслан не сыграл полный матч. Еще ни разу в текущем сезоне 28-летний украинец не провел все 90 минут.

В итоге, Янг Бойз так и не сумел хотя бы имитировать финальный штурм. Аталанта довела матч до победы и впервые выиграла матч Лиги чемпионов на родной арене в Бергамо. Команда Гасперини набрала 4 очка и возглавила группу F, но Манчестер Юнайтед и Вильярреал свой матч начнут в 22:00.

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