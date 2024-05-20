Главный тренер Реала Карло Анчелотти остался недоволен тем, что команда пропустила четыре мяча от Вильяреала в 37-м туре Ла Лиги.

Анчелотти после игры стал на защиту Лунина, отметив его выступление: "Он мне понравился, потому что он ничего не мог сделать с голами. Андрей хорошо работал ногами, у него была скорость и он хорошо играл. Голы, очевидно, не его вина", – приводит слова Анчелотти Defensa Central.

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Наставник также лично поговорил с украинским голкипером. "Ты сыграл не хуже, чем в другие разы, голы было невозможно отбить...", – приводит издание слова Анчелотти Лунину в личном разговоре. По мнению наставника, вина в пропущенных мячах лежит не на вратаре, а на игроках обороны.

Напомним, что Вильяреал и Реал расписали сумасшедшие 4:4 – все мячи в ворота Лунина забил Александер Сёрлот.

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