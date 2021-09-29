36-летний специалист потерял должность наставника "лис", сообщает официальный сайт клуба.

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Президент Миная Валерий Пересоляк недоволен турнирным положением и уровнем игры команды. Поэтому на сегодняшнем совещании руководителей приняли решение расторгнуть контракт с Кобиным. Молодой тренер второй раз возглавил закарпатцев в июле. Ранее он тренировал Минай с 2019 года по март 2021-го и вывел Минай в УПЛ.

Отметим, что после девяти туров Минай идет на 15-й строчке, набрав 6 очков.

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