В среду, 29 сентября, Зенит без проблем переиграл Мальме (4:0) в матче второго тура Лиги чемпионов сезона 2021/22. Отчет о встрече читайте на Футбол 24.

Статус хозяев предоставил Зениту немного уверенности на старте встречи и он вышел вперед. Дуглас Сантос после длительного нашествия получил мяч на фланге и прострелил в штрафную, где совершенно свободным стоял Клаудиньо, который без проблем пробил с 11-ти метров. Олимпийский чемпион забил дебютный мяч россиян в текущем розыгрыше ЛЧ (в первом туре Зенит уступил Челси 0:1). Мальме пытался атаковать, но не имел крайне острых моментов.

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Шведы провалили и старт второго тайма – первый угловой оказался роковым. Мяч долетел к Ярославу Ракицкому, который убрал защитника и мягко подал в зону пенальти. Там удачно головой сыграл Далер Кузяев. Кроме пропущенного гола, Мальме еще и умудрился остаться в меньшинстве – на 53-й минуте красную перед собой увидел Анел Ахмедходжич.

Похоронил все шансы "небесно-голубых" Алексей Сутормин, нанеся точный удар издалека после паса Ракицкого. Финальную точку же поставил Вендел. 4:0 – Зенит одержал первую победу в текущей кампании ЛЧ, а Мальме уступил во второй раз подряд.

Украинский защитник точно может записать себе этот матч в актив, что подтверждают и статистические порталы, которые высоко оценили его старания. WhoScored поставил Ярославу 8,2, а SofaScore – 8.1. Это второй лучший результат среди всех участников противостояния.

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