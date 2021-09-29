Весь список номинантов на звание лучшего игрока Европы будет объявлен 8 октября, сообщает французское издание.

Анчелотти убежден, что Бензема может выиграть "Золотой мяч"

А вот сама церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября. Место проведения – знаменитый парижский театр Шатле. Именно в нем в 2019 году свою шестую награду одержал аргентинец Лионель Месси.

Напомним, в прошлом году "Золотой мяч" не вручали. Организаторы причиной отказа от церемонии называли пандемию коронавируса.

?????? ?'?? ?? ????



october 8th : nominees

️ november 29th : the 2021 Ballon d'Or ceremony at Théâtre du Châtelet of Paris#ballondor #kopatrophy #yachinetrophy pic.twitter.com/FT5Vsv47et — France Football (@francefootball) September 29, 2021

Роналду – унікальний: Жоржінью виграв Євро та ЛЧ і "закрив" легендарну десятку, але "Золотий м'яч" дістанеться Мессі