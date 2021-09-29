"Золотой мяч-2021": названа дата церемонии награждения
19:13 - Читати українською
Авторитетный журнал France Football рассказал, когда состоится долгожданное событие – вручение "Золотого мяча-2021".
Весь список номинантов на звание лучшего игрока Европы будет объявлен 8 октября, сообщает французское издание.
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А вот сама церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября. Место проведения – знаменитый парижский театр Шатле. Именно в нем в 2019 году свою шестую награду одержал аргентинец Лионель Месси.
Напомним, в прошлом году "Золотой мяч" не вручали. Организаторы причиной отказа от церемонии называли пандемию коронавируса.
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