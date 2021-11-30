Лучшие в 2021

Состоялась церемония вручения наград от France Football. Месси выиграл "Золотой мяч-2021", опередив Левандовски всего на 33 балла. Это уже седьмая подобная награда для Лионеля. Поляку вручили утешительный приз лучшего форварда года.

Педри стал лучшим молодым игроком 2021 года, а Доннарумма получил звание лучшего голкипера года. Челси назван лучшим клубом – новая награда от FF. Обладательницей "Золотого мяча-2021" стала Алексия Путельяс.

Европа

Манчестер Юнайтед официально объявил о назначении Ральфа Рангника на должность главного тренера. Немецкий специалист очертил главную цель на 6 месяцев.

ПСЖ сообщил детали травмы Неймара – сбылись самые плохие прогнозы. Бразилец точно не сыграет до конца года, восстановление может затянуться на два месяца.

Жеребьевка клубного чемпионата мира-2021: Челси и еще 6 команд узнали соперников.

Украина

Заря удержала минимальную победу над Александрией в последнем матче тура УПЛ. Металлист одолел Оболонь в финальном поединке года в Первой лиге. Довбик разрывает УПЛ: частью трансфера в Динамо может стать Супряга – вмешается ли Шахтер?

Динамо хочет продлить контракт с Диалло – "новому Мане" прочат место в основе первой команды. Интер готов купить Додо вместо обидчика Украины – Шахтер планирует неплохо заработать на трансфере.