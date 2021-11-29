Наставник "нерадзурри" Симоне Индзаги разочарован игрой нидерландского латераля Дензела Дюмфриса и готов приобрести на его позицию Додо из Шахтера, информирует Interlive.

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Трансферу могут помочь хорошие отношения агента бразильца Джулиано Бертолуччи и спортивного директора Интера Пьеро Аузилио. Впрочем, Шахтер не планирует отпускать Додо за сумму меньше 25 млн евро.

К слову, защитник провел 23 матча за "горняков" в текущем сезоне, у которых отличился 4 ассистами. Дюмфрис же сыграл в 15 поединках за Интер после перехода прошлым летом и трижды ассистировал своим партнерам. Нидерландец стал одним из героев матча против Украины на Евро-2020, помог "оранжевым" победить (3:2) голом и ассистом.

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