Алексия Путельяс завоевал "Золотой мяч-2021", сообщает пресс-служба France Football.

Педри стал лучшим молодым игроком года

27-летняя представительница Барселоны теперь третья в истории обладательница самого престижного титула. До этого его выигрывали только Меган Рапино и Ада Хегерберг.

Вместе с "блаугранас" Алексия Путельяс впервые стала триумфатором Лиги чемпионов в прошлом сезоне, уверенно обыграв в финале женскую команду Челси со счетом 4:0.