Обладательницей "Золотого мяча-2021" стала представительница Барселоны
29 ноября 22:34 - Читати українською
Авторитетное французское издание France Football назвало обладательницу самой престижной индивидуальной награды среди женщин.
Алексия Путельяс завоевал "Золотой мяч-2021", сообщает пресс-служба France Football.
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27-летняя представительница Барселоны теперь третья в истории обладательница самого престижного титула. До этого его выигрывали только Меган Рапино и Ада Хегерберг.
Вместе с "блаугранас" Алексия Путельяс впервые стала триумфатором Лиги чемпионов в прошлом сезоне, уверенно обыграв в финале женскую команду Челси со счетом 4:0.
"Золотой мяч-2021": онлайн-трансляция церемонии
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