Жеребьевка клубного чемпионата мира-2021: Челси и еще 6 команд узнали соперников
Состоялась жеребьевка пар клубного чемпионата мира-2021, который запланирован на 3-12 февраля следующего года.
Текущий турнир станет уже 18-м в истории. В нем традиционно примут участие победители главных клубных континентальных турниров: Лиги чемпионов, Кубка Либертадорес, ЛЧ Африки, ЛЧ Океании, ЛЧ Азии и ЛЧ КОНКАКАФ, а также чемпион страны-хозяйки соревнований.
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Церемония жеребьевки стартовала в 18:00 по киевскому времени. По ее результатам была сформирована турнирная сетка:
Первый раунд
Аль-Джазира (ОАЭ) – Окленд Сити (Новая Зеландия)
Второй раунд
Аль-Ахли (Египет) – Монтеррей (Мексика)
Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Аль-Джазира/Окленд Сити
Полуфиналы
Палмейрас (Бразилия) – Аль-Ахли/Монтеррей
Аль-Хиляль/Аль-Джазира/Окленд Сити – Челси (Англия)
Финал состоится 12 февраля в Абу-Даби. Сначала соревнования должны были состояться в Японии, но из-за нестабильной коронавирусной ситуации в стране отказались от этой идеи. Следовательно, новым хозяином турнира стали ОАЭ.
Помимо самой процедуры жеребьевки, представители ФИФА представили новую эмблему соревнований.
Напомним, в финале прошлого клубного чемпионата мира немецкая Бавария минимально одолела мексиканский Тигрес.