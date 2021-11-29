Состоялась жеребьевка пар клубного чемпионата мира-2021, который запланирован на 3-12 февраля следующего года.

Текущий турнир станет уже 18-м в истории. В нем традиционно примут участие победители главных клубных континентальных турниров: Лиги чемпионов, Кубка Либертадорес, ЛЧ Африки, ЛЧ Океании, ЛЧ Азии и ЛЧ КОНКАКАФ, а также чемпион страны-хозяйки соревнований.

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Церемония жеребьевки стартовала в 18:00 по киевскому времени. По ее результатам была сформирована турнирная сетка:

Первый раунд

Аль-Джазира (ОАЭ) – Окленд Сити (Новая Зеландия)

Второй раунд

Аль-Ахли (Египет) – Монтеррей (Мексика)

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Аль-Джазира/Окленд Сити

Полуфиналы

Палмейрас (Бразилия) – Аль-Ахли/Монтеррей

Аль-Хиляль/Аль-Джазира/Окленд Сити – Челси (Англия)

Финал состоится 12 февраля в Абу-Даби. Сначала соревнования должны были состояться в Японии, но из-за нестабильной коронавирусной ситуации в стране отказались от этой идеи. Следовательно, новым хозяином турнира стали ОАЭ.

Помимо самой процедуры жеребьевки, представители ФИФА представили новую эмблему соревнований.

Представляем официальную эмблему 2021 #ClubWC !



Новые короли мирового клубного футбола будут коронованы 12 февраля 2022 года в Абу-Даби pic.twitter.com/N2kh2CoJZd - FIFA.com (@FIFAcom) 29 ноября 2021 г.