Лондонский коллектив во главе с Томасом Тухелем одержал престижную награду за 2021 год.

Челси одержал звание лучшего клуба года по версии французского издания France Football.

Месси – обладатель "Золотого мяча-2021"

Эту награду журнал вручает впервые в своей истории. В 2021-м "синие" под руководством Томаса Тухеля выиграли Лигу чемпионов, обыграв в финале Манчестер Сити, завоевали Суперкубок УЕФА, одолев Вильяреал, заняли четвертое место в АПЛ и играли в финале Кубка Англии.

Сейчас Челси лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя только на одно зачетное очко.