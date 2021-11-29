Челси назван лучшим клубом года
29 ноября 23:07 - Читати українською
Лондонский коллектив во главе с Томасом Тухелем одержал престижную награду за 2021 год.
Челси одержал звание лучшего клуба года по версии французского издания France Football.
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Эту награду журнал вручает впервые в своей истории. В 2021-м "синие" под руководством Томаса Тухеля выиграли Лигу чемпионов, обыграв в финале Манчестер Сити, завоевали Суперкубок УЕФА, одолев Вильяреал, заняли четвертое место в АПЛ и играли в финале Кубка Англии.
Сейчас Челси лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя только на одно зачетное очко.
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