Найкращі у 2021

Відбулася церемонія вручення нагород від France Football. Мессі виграв "Золотий м'яч-2021", випередивши Лєвандовскі лише на 33 бали. Цей вже сьома подібна нагорода для Ліонеля. Поляку вручили втішний приз найкращого форварда року.

Педрі став найкращим молодим гравцем 2021-го, а Доннарумма отримав звання найкращого голкіпера року. Челсі названий найкращим клубом – нова нагорода від FF. Володаркою "Золотого м'яча-2021" стала Алексія Путельяс.

Європа

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про призначення Ральфа Рангніка на посаду головного тренера. Німецький фахівець окреслив головну ціль на 6 місяців.

ПСЖ повідомив деталі травми Неймара – збулись найгірші прогнози. Бразилець точно не зіграє до кінця року, відновлення може затягнутися на два місяці.

Жеребкування клубного чемпіонату світу-2021: Челсі та ще 6 команд дізнались суперників.

Україна

Зоря втримала мінімальну перемогу над Олександрією в останньому матчі туру УПЛ. Металіст здолав Оболонь у фінальному поєдинку року в Першій лізі. Довбик розриває УПЛ: частиною трансферу у Динамо може стати Супряга – чи втрутиться Шахтар?

Динамо хоче продовжити контракт з Діалло – "новому Мане" пророкують місце в основі першої команди. Інтер готовий придбати Додо замість кривдника України – Шахтар планує непогано заробити на трансфері.