Головні новини футболу 29 листопада: Мессі взяв "Золотий м'яч", Левандовскі – втішний приз, МЮ призначив нового тренера
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 листопада.
Найкращі у 2021
Відбулася церемонія вручення нагород від France Football. Мессі виграв "Золотий м'яч-2021", випередивши Лєвандовскі лише на 33 бали. Цей вже сьома подібна нагорода для Ліонеля. Поляку вручили втішний приз найкращого форварда року.
Педрі став найкращим молодим гравцем 2021-го, а Доннарумма отримав звання найкращого голкіпера року. Челсі названий найкращим клубом – нова нагорода від FF. Володаркою "Золотого м'яча-2021" стала Алексія Путельяс.
Європа
Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про призначення Ральфа Рангніка на посаду головного тренера. Німецький фахівець окреслив головну ціль на 6 місяців.
ПСЖ повідомив деталі травми Неймара – збулись найгірші прогнози. Бразилець точно не зіграє до кінця року, відновлення може затягнутися на два місяці.
Жеребкування клубного чемпіонату світу-2021: Челсі та ще 6 команд дізнались суперників.
Україна
Зоря втримала мінімальну перемогу над Олександрією в останньому матчі туру УПЛ. Металіст здолав Оболонь у фінальному поєдинку року в Першій лізі. Довбик розриває УПЛ: частиною трансферу у Динамо може стати Супряга – чи втрутиться Шахтар?
Динамо хоче продовжити контракт з Діалло – "новому Мане" пророкують місце в основі першої команди. Інтер готовий придбати Додо замість кривдника України – Шахтар планує непогано заробити на трансфері.