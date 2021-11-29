France Football назвал победителя премии "Золотой мяч-2021", которую вручили лучшему футболисту планеты по итогам календарного года. Трофей взял форвард ПСЖ Лионель Месси.

34-летний аргентинец признан лучшим игроком 2021 по версии авторитетного издания.

Лео выиграл первый серьезный трофей на уровне сборных – Копа Америка, а также стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе Барселоны.

Левандовски признан лучшим форвардом 2021 года – новая награда от France Football

Месси опередил в голосовании форварда Баварии Роберта Левандовски, лидера Реала Карима Бензема и хавбека Челси Жоржиньо. Приз ему вручил Луис Суарес.

"Золотой мяч" этого года стал седьмым для Месси. Ранее он получил титул лучшего в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

"Золотой мяч" 2021: онлайн-трансляция церемонии