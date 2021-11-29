"Команда наполнена талантами, в ней прекрасно сочетаются молодость и опыт. Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал как индивидуально, так и, что самое важное, командно.

Манчестер Юнайтед официально объявил о назначении Рангника на должность главного тренера

Кроме этого, я с нетерпением жду возможности поддерживать долгосрочные цели клуба в роли консультанта", – цитирует Рангника официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Напомним, сейчас "красные дьяволы" находятся на 8-й строчке АПЛ, а в Лиге чемпионов гарантировали себе плей-офф за тур до финиша группового этапа.

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