Оболонь и Металлист (1:2) закрывали 20 тур Первой лиги и осеннюю часть чемпионата в целом. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Первая лига 2021/22, 20 тур

Оболонь – Металлист – 1:2

Голы: Безуглый, 90+3 – Пейшото, 68, Банада, 86

На Оболонь Арене прошел центральный поединок 20-го тура, который поставил точку в Первой лиге на текущий год. Матч первого круга завершился скандалом – киевляне обвинили арбитра в предвзятости в пользу Металлиста. Тогда в ворота Оболони назначили пенальти, а игрок "пивоваров" был удален. Харьковчане в итоге выиграли 3:0. Сегодня все было спокойнее, а голов было столько же.

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Первый тайм завершился нулями, а на 68-й минуте команда Александра Кучера забила. Сделал это Матеус Пейшото – лучший бомбардир чемпионата, для которого этот гол стал 14-м. Бразилец ударом головой переиграл Литвиненко. Под занавес игры Евгений Банада удвоил преимущество гостей, завершив контратаку ударом в касание. "Пивовары" успели сократить отставание в компенсированное время, но это был последний гол в матче.

1:2 – Металлист идет на зимний перерыв уверенным лидером. У харьковчан 53 очка – Кривбасс отстает на 11. Оболонь будет зимовать на 4-й строчке – 33 балла. Соревнования в Первой лиге возобновятся в марте 2022 года.

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