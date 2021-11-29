Немецкий специалист будет тренировать Манчестер Юнайтед до конца сезона 2021/22, сообщает официальный сайт манкунианцев. Ральф сможет приступить к полноценной работе, когда получит рабочую визу.

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Отмечается, что по завершении соглашения Рангник будет занимать должность тренера-консультанта в течение еще 2 сезонов. Добавим, что обязанности наставника в прошлых двух матчах исполнял Майкл Каррик – экс-ассистент Сульшера.

Манчестер Юнайтед занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков после 13 туров.

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