Форвард Баварии стал лучшим нападающим по итогам 2021 года. Роберт Левандовски получил награду от France Football.

В 2021-м France Football, вручающий "Золотой мяч", основал еще одну награду – лучшему нападающему года.

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Первым в истории победителем в номинации стал 33-летний Роберт Левандовски. В 2021-м нападающий Баварии забил 64 гола. В активе Криштиану Роналду 42 результативных удара, а Лионель Месси отметился 41-м забитым мячом.

Также в сезоне Бундеслиги 2020/21 Роберт превзошел рекорд знаменитого Герда Мюллера. Поляк забил в ворота соперников 41 гол в 29-ти матчах и выиграл "Золотой бутс".

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