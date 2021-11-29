Хавбек Барселоны Педри получил награду лучшего игрока до 21 года по версии France Football.

Испанец получил приз Раймона Копа на церемонии вручения "Золотого мяча" 2021 года.

Педри выиграл Golden Boy с рекордным отрывом

Педри выиграл с Барселоной только Кубок Испании, но провел за сезон космические 52 матча, после чего дошел с Испанией до полуфинала Евро и до финала Олимпийских игр.

В этой номинации Педри опередил Джуда Беллингема, Джалама Мусиалу, Нуну Мендеша и Мэйсона Гринвуда.

Напомним, в прошлом году награду не вручали, а в 2019-м лучшим молодым игроком по версии France Football стал Маттейс Де Лигт.

"Золотой мяч" 2021: онлайн-трансляция церемонии