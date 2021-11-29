Педри стал лучшим молодым игроком года
29 ноября 21:51 - Читати українською
Хавбек Барселоны Педри получил награду лучшего игрока до 21 года по версии France Football.
Испанец получил приз Раймона Копа на церемонии вручения "Золотого мяча" 2021 года.
Педри выиграл Golden Boy с рекордным отрывом
Педри выиграл с Барселоной только Кубок Испании, но провел за сезон космические 52 матча, после чего дошел с Испанией до полуфинала Евро и до финала Олимпийских игр.
В этой номинации Педри опередил Джуда Беллингема, Джалама Мусиалу, Нуну Мендеша и Мэйсона Гринвуда.
Напомним, в прошлом году награду не вручали, а в 2019-м лучшим молодым игроком по версии France Football стал Маттейс Де Лигт.
"Золотой мяч" 2021: онлайн-трансляция церемонии
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