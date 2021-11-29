"Думаю, что Диалло будет основным в Динамо на позиции левого вингера. И совсем скоро. Это футболист очень хорошего уровня. С ним был подписан годичный контракт. Сейчас идут переговоры, чтобы продлить соглашение. До конца года, думаю, этот вопрос будет закрыт. Тогда можно будет говорить о том, что Диалло будет в первой команде.

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Прогнозирую, что на сборы он с ней поедет, если подпишет контракт. Насколько я знаю, его агенты уже здесь и ведут переговоры. Главным конкурентом Диалло будет Витиньо, потому что у него есть скорость. При всем уважении к Де Пене, он выполнил свою миссию в Динамо.

Сейчас нужно ускорять игру. Это бросается в глаза в Лиге чемпионов. Цыганков бежит, но слева тоже нужен кто-нибудь с такой же скоростью. Де Пена – очень хороший футболист на своем уровне, но он не может ее дать", – рассказал журналист в эфире Цыганык Live.

В сезоне 2021/22 Диалло забил 5 голов в Юношеской лиге УЕФА – в частности, в ворота Барселоны и Баварии. Также в активе 18-летнего нигерийца 10 мячей в чемпионате Украины серез команд U-19.

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