Программу 16-го тура УПЛ завершал поединок на КСК Ника, где Александрия принимала Зорю. Для команды Юрия Гуры эта встреча имела важное значение в контексте борьбы за топ-5, ведь именно на пятой позиции расположились луганчане – разрыв между ними составил 6 очков. Подопечные Виктора Скрипника, в свою очередь, должны были сокращать отставание от третьего места. До него действующему обладателю бронзы не хватало пяти зачетных баллов.

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Первые 10 минут футболисты взяли на разведку и на привыкание к сырому газону. В этот период Заря постепенно наладила контроль над мячом, а уже на 13-й минуте гости провели дебютный момент – это Назарина пробил из-за пределов штрафной с рикошетом от Демченко. Мяч прошел рядом с левой штангой. Еще через три минуты луганчане шокировали местную публику голом Имерекова – Максим замкнул прострел Булецы с правого фланга. Сразу три защитника могли перехватить передачу, но сфера пролетела мимо них. 0:1!

Для Александрии этот гол оказался чрезвычайно досадным, ведь в следующие 35 минут Заря не создала вообще ничего. Хозяева свели матч до контактной борьбы, быстрых контратак и лонгболов, забив на 34-й минуте в результате заброса Кожушко на Третьякова – впрочем, гол не засчитали из-за офсайда. Впрочем, этот момент тоже долго оставался единственным для команды в зелёных футболках.

Подопечные Виктора Скрипника перед перерывом могли сделать вескую заявку на победу: Фаворов выполнил шикарный кросс в центр штрафной, а Шахаб замкнул головой в дальний угол – рядом со штангой! В итоге отдыхать футболисты отправились при минимальном преимуществе "черно-белых".

В первой половине второго тайма матч окончательно свалился к множеству единоборств и фолов. Не возникало не только моментов, но и намеков на них, хотя Юрий Гура до 68 минут выпустил Спинелли, Одарюка и Кирюханцева. На поле было скучно, а вода из газона так и не выходила.

На 68-й минуте болельщиков неожиданно порадовали целым разменом острых эпизодов. Так, на 68-й минуте Гладкий оказался прямо перед Билыком и пробил прямо в голкипера, а Александрия на 69-й ответила прострелом Кирюханцева в центр штрафной – Цуриков замкнул, но ему не хватило точности. На 77-й же сравнивать счет мог Калюжный, подхвативший отскок перед штрафной и бахнувший в правый нижний угол. Мацапура поймал мяч.

После этого команды взяли паузы на замены. В эндшпиле матча Заря, усиленная свежими нападающими (Фагундесом и Громовым), неожиданно села в оборону, полностью отдав инициативу. Александрия давила до последних минут – впрочем, ничего интереснее неприятного кросса от Кирюханцева, хозяева не создали. Фаворов вынес мяч. Кроме того, на 90-й минуте хозяева требовали пенальти за игру Громова рукой, но VAR заметил отскок у него от головы в руку. По правилам, это не пенальти.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Зари. Луганчане набрали 32 очка, поднявшись на четвертую позицию и приблизившись к третьей на расстояние двух зачетных баллов. Александрия, имея в активе 23 пункта, осталась седьмой.

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