Тренерский штаб парижан во главе с Маурисио Почеттино получил неприятные новости о состоянии здоровья бразильской звезды.

В поединке 15-го тура Лиги 1 против Сент-Этьена Неймар травмировался и покидал поле на носилках. Медицинское обследование выявило растяжение связок левого голеностопа, сообщает пресс-служба ПСЖ.

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29-летний форвард будет недоступен для парижан 6-8 недель. В течение следующих 72 часов будут проведены дополнительные тесты для определения точных сроков его отсутствия. Впрочем, уже понятно, что возвращение бразильца на поле следует ожидать минимум во второй половине января 2022-го.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар провел 10 матчей, в которых отличился тремя голами и совершил столько же ассистов. В Лиге чемпионов бразилец появлялся на поле 4 раза – без результативных действий.