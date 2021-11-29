Доннарумма получил звание лучшего голкипера года
29 ноября 22:36 - Читати українською
Вратарь ПСЖ и сборной Италии стал лучшим в своем амплуа по версии France Football.
Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма выиграл трофей Яшина на церемонии вручения "Золотого мяча" 2021.
Джиджи со сборной Италии стал чемпионом Европы, выиграв в финале серию пенальти. А также провел отличный сезон за Миланом и занял второе место в Серии А.
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В этой номинации Алиссон опередил голкипера Челси Эдуара Менди, вратаря Атлетико Яна Облака и представителя Манчестер Сити – Эдерсона.
Напомним, в прошлом году награду не вручали, а в 2019 году лучшим голкипером по версии France Football стал Алиссон.
"Золотой мяч" 2021: онлайн-трансляция церемонии
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