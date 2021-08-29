Украина

Очередной игровой день в УПЛ подарил грандиозный разгром. Динамо поиздевалось над Колосом, забив сопернику семь "сухих" голов.

Киевляне добились успеха и на трансферном рынке, опередив Бордо в борьбе за бразильца Витинью.

В то же время Олег Гусев не будет работать в тренерском штабе сборной Украины, а Игорь Климовский согласился возглавить ФК Львов.

Мир

В европейских чемпионатах тоже хватало разгромов. Старт дал Манчестер Сити, который разбомбил жалкий Арсенал. А вот Челси и Ливерпуль расписали ничью в скандальном матче.

Левандовски получил очередную престижную награду и помог Баварии забить в ворота берлинской Герты 5 мячей.

Ювентус в первом матче без Роналду уступил новичку Серии А, Лацио с позорным счетом уничтожил Специю. Малиновский не спас Аталанту от потери очков – боевая ничья с Болоньей.

Мадридский Реал спасся от очередной потери очков, дожав Бетис.

Трансферы

Мбаппе в Реал: Перес выдвинул ПСЖ ультиматум – парижане рискуют остаться ни с чем.

Аталанта сделала новое предложение Шахтеру – Соломон может стать одноклубником Малиновского.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба.

"Король повернувся додому": футбольні легенди і зірки спорту вітають камбек Роналду, урок для опальних фанів Ман Юнайтед