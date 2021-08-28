Матчи между Динамо иКолосом в большинстве случаев выходили яркими, скандальными и результативными, причем ковалёвцы неоднократно отбирали очки у киевлян. Впрочем, последняя встреча между этими коллективами завершилась разгромом (3:0) – и сегодня "бело-синие" явно не собирались допускать осечку. Шахтер находится всего в одном зачетном балле позади, поэтому для сохранения лидерства в таблице чемпиону необходимо было побеждать "земледельцев".

Мирча Луческу несколько удивил стартовым составом. Прежде всего, в глаза бросалось наличие в основе Шабанова, которого год не было в команде. Кроме того, на острие атаки он выпустил Шкурина, а позицию левого вингера закрыл опальный де Пена. Сам тренер тоже бросил себя в бой, отправившись командовать подопечными из технической зоны – до этого момента румынский коуч следил за матчами из VIP-ложи.

Матч ожидался непростой, но хозяева де-факто закрыли вопрос о победителе в первые 10 минут. На 5-й счет открыл де Пена, который перехватил неудачную передачу Петрова вдоль штрафной и пробил в дальний нижний угол, а на 8-й Динамо удвоило преимущество – это Шкурин принял пас от Цыганкова на 11 метров и сразу же сбросил мяч под удар Шапаренко. Николай с близкого расстояния не промахнулся. 2:0. Еще через семь минут Цыганков мог и третий гол положить прямым ударом со штрафного (с небольшим рикошетом), но Маханьков достал сферу из-под перекладины.

После этого "бело-синие" отошли на свою половину, позволив Колосу подержать мяч минут десять. Ничего интересного из этого контроля ковалёвцы не создали, за что и прилетело наказание. На 26-й минуте Маханьков парировал удар Цыганкова со стандарта в левый нижний угол, но дальнейший навес с углового на ближней штанге головой замкнул Кендзера – 3:0!

Руслан Костышин сразу же снял двух опорников, но замены не спасли от четвертого гола. Он случился уже на 30-й минуте – это Буяльский получил передачу от Цыганкова, вошел в штрафную и эффектно перебросил Маханькова. После этого прилетело еще два мяча: на 39-й минуте де Пена обокрал Павловца перед штрафной площадкой и пробил с левого края в дальний угол, а на 45-й он же прострелил вдоль вратарской под замыкание Цыганкову – 6:0. Фантастика.

Так можно было довести счет и до двузначной цифры, однако Руслан Костышин хотел размочить позор. Для этого он провел в раздевалке двойную замену, освежив атаку Нуриевым и Данфа. Мирча Луческу, в свою очередь, выпустил Рамиреса вместо Шкурина.

Уже через минуту после старта второго тайма Колос мог отквитать один гол усилиями Нуриева, которому удалось открыться на левом краю штрафной и пробить в ближний угол, однако мяч попал во внешнюю сторону сетки (Бойко все контролировал). После этого гости провели еще несколько атак, однако ни одна из них остроты не несла. Киевляне же и таких эпизодов не имели, раскатывая мяч в посредственном темпе. После 6:0 мотивация чемпионов откровенно просела.

Мирча Луческу быстро понял этот факт, выпустив на 61-й минуте Вербича, Караваева и Шепелева. Серьезного усиления этот ход киевлянам не принес, но уже на 67-й они забили седьмой гол: Миколенко получил передачу от Вербича и прострелил на дальнюю штангу, а Цыганков замкнул – 7:0.

В последние 20 минут динамовцы не поднимали темп, однако Колос сыпался, ничем не отвечая в атаке. Киевляне могли наказать за это восьмым голом – впрочем, мяч упорно не хотел влетать в сетку. На 76-й минуте Рамирес был близок к взятию ворот, пробив со штрафного под ближнюю штангу, однако Лысенко вынес мяч с линии ворот. На 79-й Маханьков парировал дальний выстрел Шапаренко в правый нижний угол, а на 90-й Миколенко нанес удар с дистанции – немного неточно!

Забить восьмой гол так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу Динамо со счетом 7:0.