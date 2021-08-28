Аталанта не покидает попыток подписать полузащитника Шахтера Манора Соломона, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

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Год назад бергамаски уже обращались к "горнякам" с предложением отпустить израильтянина за 15 млн евро, но получили отказ. Теперь итальянцы увеличили сумму компенсации до 20 млн евро. Шахтер взамен готов отпустить свою звезду не менее чем за 30 млн.

Соломон не спешит продлевать с украинским клубом контракт, который заканчивается в декабре 2023 года. Таким образом "оранжево-черным" придется продать игрока не позднее лета следующего лета, чтобы получить хоть какую-то компенсацию.

Напомним, в текущем сезоне Манор провел за Шахтер 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

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