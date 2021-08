Команда Гвардиолы начала защиту титула с сенсационного поражения от Тоттенхэма, а затем разбила скромный Норвич. Тогда как "канониры" продолжили опускаться на дно, потерпев два поражения на старте сезона. В итоге – 19 ступенька и появление первых призраков Чемпионшипа. Однако, ни позорное турнирное положение, ни потенциальная отставка тренера не расшевелили летаргический Арсенал.

Гвардиола "ответил" Роналду

Габриэл Жезус мог стать разменной монетой в переговорах Манчестер Сити с Ювентусом по переходу португальской звезды. Однако Пеп не желал отпускать бразильца, который очень качественно проводит старт АПЛ. По информации испанского инсайдера Сеска Агилара, именно категорический Гвардиола заблокировал трансфер Криша на Этихад. И не ошибся? Жезус "отблагодарил" тренера уже в дебюте матча с Арсеналом. Именно после филигранной передачи манчестерской "девятки" отличился Гюндоган.

Сити продолжал доминировать, а за Арсенал стало страшно. На 12-й минуте запахло разгромом. Бернарду нашел Феррана на линии вратарской, а тот расстрелял Лено ударом в упор. Честь "канониров" попытался отстоять Эдерсон, но фейлом бразильского кипера не воспользовался Смит-Роу. На этом подарки закончились. Хозяева четко расставили акценты: мы атакуем, вы защищаетесь.

Джака еще больше упростил задачу "горожанам" на 35-й минуте. Арбитр не понял жестокого прыжка швейцарца в ноги Канселу и вытащил прямую красную. Что же, Арсенал потерял даже призрачные шансы на спасение, а Манчестер спокойно контролировал игру, забив в третий раз еще до перерыва.

Жезус передал очередной "привет" в Турин, оформив гол+пас в фирменном стиле. 100-миллионный Грилиш прорвался к лицевой и безупречно покатил на одинокого бразильца. 3:0 – итог стартовых 45 минут с феерией Жезуса. Только во второй раз в истории английской Премьер-Лиги Арсенал идет отдыхать с удалением и отставанием в три мяча. Похожий прецедент в 2006-м завершился большим позором – 0:6 против Челси.

Выход украинца как приговор Арсеналу

Сразу после перерыва на поле появился Александр Зинченко. Украинец заменил Уокера, заняв уже привычное место слева в обороне, Канселу же переместился на противоположный фланг. Пеп мог позволить себе любые манипуляции. В дебюте второй половины избиение "канониров" продолжилось. Ферран и Родриго сообразили исключительно испанский гол. Простая комбинация между обеими завершилась бильярдным выстрелом экс-хавбека Атлетико метров с 20-ти под ближнюю штангу.

Арсенал выглядел настолько плохо, что даже Зинченко позволяли пробивать с линии штрафной. Пушечный выстрел хавбека сборной Украины в отчаянном прыжке заблокировал Тирни. Выходы Стерлинга (Бернарду) и Мареза (Жезус) картины не изменили. Сити продолжал плести кружева атак у ворот Лено, тогда как бедные лондонцы только отбивались.

Активный Ферран таки оформил дубль на 84-й. Марез качнул соперника и классно подал на дальнюю штангу, испанцу оставалось аккуратно подставить голову – 5:0. Позорная и вполне заслуженная "манита" для команды Артеты, которая рискует начать международную паузу в статусе главного аутсайдера АПЛ. Манчестер Сити временно поднимается на первую строчку.

Arsenal

️Lost in PL by a 5+ goal margin for the 1st time since Mar 2014 (6-0 defeat at Chelsea)

️Lost opening 3 League games for the 1st time since 1954-55

️Failed to score in opening 3 League games for the 1st time since 1953-54 pic.twitter.com/EMjlMawNFA