"Футбол 24" зібрав гарячу реакцію футбольних (і не тільки) селебріті на перехід Кріштіану Роналду в Манчестер Юнайтед.

День перед трансфером був справжнім божевіллям. До обіду більшість ЗМІ та авторитетних інсайдерів відправляли португальця в "Сіті". Деякі фани вже навіть встигли похизуватися спаленням футболки МЮ із сьомим номером на спині. Сам Кріштіану в цей час востаннє завітав на тренування Ювентуса. Але просто, щоб попрощатися. Вже за кілька годин він сідав у приватний літак.

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про повернення Роналду

З цього моменту все змінилося. Головним претендентом на Роналду став його колишній клуб – Манчестер Юнайтед. Від коментаря Уле Гуннара Сульшера до офіційного оголошення минуло якихось п'ять годин. Після 12-річної паузи Олд Траффорд знову став домівкою одного з найкращих футболістів сучасності.

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Ріо Фердінанд почав "запалювати" у мережі одним із перших. Спочатку легендарний захисник безмовно висловив своє ставлення до чуток про перехід Роналду в Манчестер Сіті, який, здавалося, вже узгоджений.

Але за якихось чотири години настрій Фердінанда кардинально змінився. Як і більшості фанів Манчестер Юнайтед.

Навіть Гарі Лінекер – визнаний майстер сарказму та жартів, коли йдеться про соцмережі, – не приховував свого захвату. "Роналду повертається у Манчестер Юнайтед. Оце так! Просто вау! Яке підписання. Яке трансферне вікно для Юнайтед. Яке повернення додому. Люблю таке", – написав колишній форвард збірної Англії.

Ще один знаний веселун – Патріс Евра – наголосив, що іноді людям потрібно просто зберігати спокій. Легко це говорити, коли маєш інсайдерську інформацію. Саме нею француз і поділився після оголошення про трансфер.

Ще один колишній гравець "Червоних дияволів" був лаконічним. "Король повернувся додому", – вважає бразилець Рафаель.

Едвін ван дер Сар не приховує, що здійснилася його мрія: "Як почуваєтеся, фани Манчестер Юнайтед? Завжди мріяв, але ніколи не очікував, що це станеться! Ласкаво просимо назад у Манчестер, Кріштіану".

How are you feeling @ManUtd fans? Always dreamt but never expected that it would happen! Welcome back in Manchester @Cristiano pic.twitter.com/L5xDwJhWqU — Edwin van der Sar (@vdsar1970) August 27, 2021

Рафаель Варан радий, що знову зможе грати з Кріштіану в одній команді.

Один з найкращих тенісистів Великобританії у XXI столітті теж не залишився осторонь галасу, який спровокував Роналду. Щоправда, Енді Маррей присоромив тих, хто зробив завчасні висновки. "Усі фанати Манчестер Юнайтед, які вчора жорстоко ображали Роналду, сьогодні, схоже, втратили голос... Потішна стара гра", – написав Маррей.

All the man united fans that were absolutely abusing Ronaldo yesterday appear to have lost their voices today…. Funny old game — Andy Murray (@andy_murray) August 27, 2021

"Це просто правильно", – вважає олімпійський чемпіон та відданий шанувальний Ман Юнайтед Усейн Болт.

Джессі Лінгард поділився архівними фото зі своєї першої зустрічі з Кріштіану Роналду. Цікаво, чи думав він, що колись вдасться зіграти з португальцем в одній команді?

А от Бруну Фернандеш відкрито натякає, що мріяв про таке, ще коли лишень робив перші кар'єрні кроки в академії португальської Боавішти.

Неоднозначний допис Джейдона Санчо викликав резонанс. Англійєць, який теж влітку перебрався у Манчестер, написав лише два слова: "Страшні години". У коментарях вже жартують, що на колишню зірку Борусії чекає лава для запасних.

SCARY HOURS! — Jadon Sancho (@Sanchooo10) August 27, 2021

Мабуть, приз за найлаконічнішу реакцію заслужив колишній хавбек Шахтаря Фред.