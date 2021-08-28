Манчестер Юнайтед неможливо критикувати за трансфер Роналду. Коли футболіст такого масштабу сам стукає у твої двері, а довго торгуватися ні з ким не потрібно – рішення дуже просте. Кріштіану не на піку? Кріштіану не вписується в ігрові схеми? Кріштіану ламає всі плани? Байдуже! Футбол – це в першу чергу бізнес, а вже потім комбінації на полі. Камбек Роналду на Олд Траффорд – це в першу чергу шикарний іміджевий хід, а вже потім нелогічне в спортивному плані підписання.

Роналду за день затьмарив багатомісячну сентиментальну драму Мессі. Манчестер Юнайтед заявив про остаточне повернення в футбольну супереліту. Але варто копнути трішки глибше та відволіктися від підрахунку грошей з нових потенційних контрактів і кількості лайків у клубних медіа. Босам МЮ важко це зробити, але в останні роки клуб став на правильні рейки.

Після приходу Сульшера МЮ зробив багато грамотних речей, відштовхнувся від дна і поступово підіймався. Можливість підписати Роналду і є найкращим показником прогресу. Кріш не перейшов би в шосту команду АПЛ, яка не грає в ЛЧ і не претендує на чемпіонство. А тепер МЮ відповідає амбіціям португальця. Втім, сам же Роналду може зруйнувати прогрес "червоних дияволів". Щонайменше – сповільнити його.

Кріштіану не вписується в те, що кілька років будує Сульшер. При всій критиці безглуздо заперечувати, що норвежець зліпив ефективну контратакувальну машину і прекрасно готувався до топ-матчів. Було чимало оригінальних рішень, футболісти від гри до гри отримували різні тактичні завдання і слухняно їх виконували. Пресинг, дисципліна, багато роботи без м'яча. З усім цим віковий Роналду давно не асоціюється.

Роналду – це додаткова опція, але є підозри, що МЮ стане більш обмеженим і передбачуваним. Кріш стартуватиме на лівому фланзі і активно буде зміщуватися у штрафний майданчик, а без м'яча отримає вільну роль. Хтось бачить інший сценарій? Роналду – навряд чи. Сульшер – можливо. Але чи вдасться переконати Кріштіану відійти від комфортних умов. Так чи інакше, Уле Гуннару доведеться все будувати наново.

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Потрібно розмістити на полі всіх зірок і не втратити баланс. Найбільша дилема з Погба. В групі атаки місця йому не залишається, а на позиції опорника Поль більше шкодить, ніж приносить користі. Йому доведеться відпрацьовувати в обороні за Роналду, хоча він і за себе не завжди відпрацьовує. Багато жартів про те, як Кріш і Бруну поділять пенальті, однак є серйозніші турботи. Фернандеш у збірній – бліда копія самого себе, зокрема через надмірну заточеність команди на Роналду.

Роналду досі на тому рівні, що може бути центральною фігурою чемпіонського проєкту та забивати 40 голів за сезон. Але вже не на тому, щоб в будь-яких умовах феєрити. Під нього треба тотально перебудувати команду, піти на жертви. Якщо Сульшер знайде вихід з цієї ситуації – буде героєм і, можливо, чемпіоном. Однак завдання неймовірно складне. Не дарма Гвардіола всім своїм виглядом показував, що не хоче бачити в команді Роналду, який поламав би його концепцію.

Вирішальний день Сульшера суттєво наблизився. Раніше його хвалили за планомірний прогрес команди і позитивний вплив на клубні процеси, закриваючи очі на результати. Тепер так не вийде. Навіть після трансферів Варана та Санчо від норвежця не вимагали чемпіонства. Набрати більше очок, ніж минулого сезону, та поборотися за титул було б достатньо. З Роналду все, крім титулу, вважатиметься фіаско. А час обмежений. Кріштіану приїхав не на 5 років. Успіхи потрібні тут і зараз.

Все те, за що збирали компліменти клуб і тренер, відходить на другий план. Грамотна трансферна політика та точкові підсилення слабких позицій? Перехід Роналду вибивається. Ставка на молодих британців? І тут Роналду вибивається. Дивно казати, що перехід Кріша ставить хрест на кар'єрі Рашфорда, Грінвуда чи Джеймса. Навпаки – вони багато чого навчаться у такого майстра. Але на полі поява португальця точно їх сковуватиме, адже вся гра має бути заточена на Роналду. Ліміт авантюрних обіграшів і неточних ударів здалеку вичерпає сам Кріш.

Трансфер Роналду в МЮ десь можна порівняти з запрошенням в клуб Моурінью, яке на той момент означало різку зміну напрямку і відмову від всього, що зробив ван Гал. Інша справа, що за посередні успіхи Луї можна було не триматися, а от зруйнувати наслідки якісної роботи Сульшера не хотілось би. Щоправда, за інформацією інсайдерів норвежець був зацікавлений у переході Роналду і навіть сприяв переговорам. Якщо він знає, як максимізувати користь від Кріша, – буде цікаво.

Роналду – це шанс МЮ на миттєвий результат, але на довгострокову спортивну стратегію клубу, скоріш за все, він матиме негативний вплив. Ставки високі. Без чемпіонства камбек португальця для широких мас стане провалом, а виграти АПЛ в нинішніх реаліях (потужні Ман Сіті, Челсі та Ліверпуль) вкрай складно.

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