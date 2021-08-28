Субботний игровой день в Бундеслиге завершал поединок действующего чемпиона Германии со "Старой дамой". Отчет о нем читайте на "Футбол 24".

Герта крайне неудачно начала сезон. Берлинцы потерпели два подряд поражения от не самых сильных соперников (Кельна и Вольфсбурга), поэтому планировали привезти с Альянц Арены первые очки. Боевой найстрой уже в начале матча продемонстрировал Дави Зельке, едва не открыв счет. Форвард берлинцев воспользовался ошибкой защиты и, выйдя один на один, пробил издали в дальний угол ворот. Мануэль Нойер разгадал направление удара и в падении нейтрализовал угрозу.

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Бавария в ответ реализовала первый же голевой момент. Альфонсо Дэвис с левого фланга прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, Роберт Левандовски, на которого летела сфера мгновенно оценил ситуацию и, перепрыгнув через нее, позволил Мюллер из удобного положения вывести мюнхенцев вперед.

Герта, несмотря на превосходство соперника во владении мячом, продолжила огрызаться, однако остановить "красную машину" не смогла. В середине тайма Левандовски со второго раза головой удвоил счет в матче.

Впоследствии самоотверженная игра Дедрика Бояты, который чуть не срезал мяч в собственные ворота, лишила поляка возможности оформить дубль. В этой атаке травму получил Александер Шволов и врачи долго колдовали над голкипером берлинцев. В конце тайма у ворот гостей начали возникать настоящие пожары, которые удавалось спасать банальным выносом мяча подальше.

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Сразу после перерыва Бавария забила третий раз. Джамал Мусиала во время атаки наступил на мяч и упал, однако сразу встал и получив от Мюллера в ответ мощно пробил из пределов штрафной в дальний угол ворот.

В середине второго тайма Сане, едва появившись на поле, левым флангом доставил мяч к линии штрафной, обстучался с Мюллером и прострелил на Левандовски – поляк ювелирно отправил сферу мимо голкипера. За 5 минут до конца матча Роберт забил третий раз и оформил первый в сезоне хет-трик.

Победа принесла Баварии 7 пунктов и вторую строчку турнирной таблицы Бундеслиги, Герта без очков пока последняя.

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