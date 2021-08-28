Ливерпуль на правах хозяина активно вошел в игру. На четвёртой минуте Эллиот пробил мимо дальней штанги со средней дистанции, а на 10-й Хендерсон с убойной позиции неудачно замкнул роскошную подачу Арнольда.

Челси успокоил игру, а на 22-й минуте неожиданно открыл счет. После подачи углового Хаверц головой забросил мяч "парашютиком" под перекладину – в Алиссона не было практически никаких шансов. Хозяева засыпали владения Менди подачами с флангов, однако оборона Челси действовала безупречно. А на 35-й минуте Маунт мог удваивать преимущество, однако после паса от Лукаку не попал в дальний угол.

Еще до перерыва Клопп снял с игры инертного Фирмино. Выход Жоты практически сразу принес дивиденды. Именно он заработал угловой, после которого во владениях Челси стало по-настоящему жарко: Матип попал в перекладину, возникла безумная суета, Рис Джеймс дважды блокировал мяч на линии ворот. И – не без греха. VAR продемонстрировал, что защитник гостей помог себе рукой. Энтони Тейлор, главный арбитр, указал на точку и удалил Джеймса. Салах выполнил наказание четко – 1:1.

Строгое решение рефери спровоцировало многочисленные апелляции "синих", которые даже после свистка на перерыв пытались объяснить Тейлору, насколько он ошибся. Между тем, шокированный Тухель произнес длительную тираду четвертому арбитру.

Во втором тайме Мерсисайд бросил все силы в атаку. В промежутке с 52-й по 60-ю минуту Менди совершил четыре замечательные сейвы, парируя удары ван Дейка, Хендерсона, Фабинью и Робертсона. Челси огрызнулся через четыре минуты. Перспективную вылазку к чужим воротам завершал Лукаку, но его удар заблокировал Матип.

Челси качественно защищался. В оборону возвращался даже Лукаку. Но стоило немного раскрыться, когда Ковачич забег в атаку и заставил сейвить Алиссона, как Ливерпуль сразу нашел возможность для двух ударов Салаха и Арнольда. Опять на высоте Менди.

Финальный свисток застал Ливерпуль в атаке – 1:1. Оба клуба набирают по 7 очков. Столько же – у Вест Хэма и Эвертона.

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