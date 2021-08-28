Руслан Малиновский очень спешил восстановиться к старту сезона. Из-за реабилитации после травмы подготовку пришлось форсировать. Однако Джан Пьеро Гасперини поставил украинца в стартовый состав уже с первого тура. Это ничто иное, как свидетельство статуса нашего земляка. Еще год назад даже при стопроцентной готовности рассчитывать на подобное было трудно.

Игра против Торино вышла противоречивой. Малиновский немало ошибался и не давал привычного объема работы. Уже первые минуты сегодняшнего матча показали, что неделя не прошел даром. Руслан начал активно – разгонял атаки, вступал в отбор и опускался в глубину. На 5-й минуте наш земляк вполне мог открыть счет. Муриэль сбросил, а Малиновский с неудобной позиции сумел пробить по воротам. Получилось опасно, но немного выше.

Болонья пыталась сопротивляться первые минут 15. После этого инициатива полностью перешла к гостям. Аталанта проводила атаку за атакой. Удары по воротам Скорупски сыпались один за другим – пробивали Муриэль, Иличич, Госенс, Пашалич. "Россоблу" откровенно везло, что ни одна из этих попыток не была достаточно прицельной. Хотя и старания защитников команды Синиши Михайловича нивелировать не стоит. Они отбивались с ошибками, но самоотверженно.

Держать столь высокий темп на протяжении всего тайма трудно. Следовательно, последняя десятиминутка уже не была столь богатой на моменты. Зато стало больше борьбы – иногда очень даже жесткой. Преимущественно доставалось бергамаскам. Сначала Медель проверил на прочность голеностоп Госенса, спровоцировав небольшую стычку. Чуть позже досталось Паломино, которому разбили голову во время борьбы за верховой мяч.

Перерыв не прошел даром. Команды отдохнули и с новыми силами взялись штурмовать ворота друг друга. Малиновский пытался разогнать классную атаку, но жестко получил по ногам – даже бутса слетела. Сансоне получил только желтую. Сразу мог наказывать за такую грубость Муриэль. Форвард перехитрил Скорупски, но не попал в створ. Болонья ответила контратакой, которую Муссо пришлось "гасить" выходом за пределы штрафной.