УАФ даже не начинала официальные переговоры с руководством Динамо, утверждает Meta-ratings.

Наставник сборной Казахстана сдал положительный тест на коронавирус – через четыре дня игра с Украиной

Александр Петраков хотел видеть легенду киевского клуба в своем штабе. Гусев также был не прочь совмещения работы в Динамо и сборной Украины, однако пока этого не произойдет. Состав помощников Петракова выглядит так – Андрей Анненков, Александр Шовковский, Вячеслав Кернозенко (тренер вратарей), Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый.

Напомним, в сентябре сборная Украины проведет два матча отбора на ЧМ – 1-го против Казахстана и 4-го против Франции. На 8 сентября запланирован спарринг с чехами.

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