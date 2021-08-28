Игорь Климовский уже в ближайшее время может стать новым главным тренером Львова, сообщает Футбол NEWS.

Климовский стал главным претендентом на пост тренера Львова, – ТаТоТаке

49-летний специалист согласился возглавить команду, однако должен согласовать этот вопрос с тернопольской Нивой, которую он сейчас возглавляет. Ныне тренер находится в лагере львовского Руха, где проходит стажировку у Леонида Кучука.

Интересно, что уже завтра, 29 августа, в чемпионате Украины состоится львовское дерби между Рухом и Львовом. Начало встречи в 19:30.

Напомним, "сине-золотые" остались без тренера 25 августа, когда Анатолий Безсметрий подал в отставку. С ним команда в текущем сезоне УПЛ провела 5 матчей, в которых одержала лишь две ничьи.

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