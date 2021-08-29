Україна

Черговий ігровий день в УПЛ подарував грандіозний розгром. Динамо познущалося з Колоса, забивши супернику сім "сухих" голів.

Кияни досягли успіху й на трансферному ринку, випередивши Бордо у боротьбі за бразильця Вітінью.

Водночас Олег Гусєв не буде працювати у тренерському штабі збірної України, а Ігор Климовський погодився очолити ФК Львів.

Світ

У європейських чемпіонатах теж вистачало розгромів. Старт дав Манчестер Сіті, який розбомбив жалюгідний Арсенал. А от Челсі та Ліверпуль розписали нічию у скандальному матчі.

Лєвандовскі отримав чергову престижну нагороду і допоміг Баварії забити у ворота берлінської Герти 5 м'ячів.

Ювентус у першому матчі без Роналду поступився новачку Серії А, Лаціо з ганебним рахунком знищив Спецію. Маліновський не врятував Аталанту від втрати очок – бойова нічия з Болоньєю.

Мадридський Реал врятувався від чергової втрати очок, дотиснувши Бетіс.

Трансфери

Мбаппе в Реал: Перес висунув ПСЖ ультиматум – парижани ризикують піймати облизня.

Аталанта зробила нову пропозицію Шахтарю – Соломон може стати одноклубником Маліновського.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба.

"Король повернувся додому": футбольні легенди і зірки спорту вітають камбек Роналду, урок для опальних фанів Ман Юнайтед