Сага вокруг вероятного перехода нападающего французского Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе в мадридский Реал близка к завершению.

"Сливочные" выдвинули гранда Лиги 1 ультиматум, время которого истекает в воскресенье вечером, утверждает Le Parisien.

ПСЖ отклонил второе предложение Реала – трансфер Мбаппе на грани срыва

Боссы Реала устали ждать ответа ПСЖ на последнее предложение по Мбаппе. Если парижане не примут его, то мадридцы выйдут из переговоров. Реал готов заплатить за трансфер нападающего 170 млн евро. Еще 10 млн Пари Сен-Жермен может получить бонусами.

Руководство Реала стремится закрыть сделку до понедельника, поскольку с новой недели Мбаппе поедет в лагерь национальной команды. Это усложнит не только процесс переговоров, но и другие формальности, в частности, медосмотр. Если переход чемпиона мира сорвется, то в 2022 году Реал подпишет Мбаппе бесплатно.

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