Динамо раздавило Колос в 6 туре УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи на Футбол 24.

Киевляне отгрузили сопернику 6 голов еще до перерыва. Де Пена оформил дубль, Кендзера забил свой редкий мяч, а Буяльский порадовал публику роскошным парашютом.

Динамо изнасиловало Колос, переиграв ковалёвцев со счетом 7:0 – шесть голов было забито до перерыва

После отдыха подопечные Луческу заметно уменьшили давление, но один мяч таки добавили. Постарался Виктор Цыганков, который замкнул передачу Миколенко на пустые ворота. 7:0 – Динамо в прекрасном стиле вернуло себе звание лидера таблицы.