Динамо – Колос – 7:0 – видео голов и обзор матча
22:05 - Читати українською
Динамо раздавило Колос в 6 туре УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
25’ Томаш Кендзёра
39’ Карлос Де Пена
45’ Виктор Цыганков
67’ Виктор Цыганков
25’ Томаш Кендзёра
39’ Карлос Де Пена
45’ Виктор Цыганков
67’ Виктор Цыганков
Киевляне отгрузили сопернику 6 голов еще до перерыва. Де Пена оформил дубль, Кендзера забил свой редкий мяч, а Буяльский порадовал публику роскошным парашютом.
Динамо изнасиловало Колос, переиграв ковалёвцев со счетом 7:0 – шесть голов было забито до перерыва
После отдыха подопечные Луческу заметно уменьшили давление, но один мяч таки добавили. Постарался Виктор Цыганков, который замкнул передачу Миколенко на пустые ворота. 7:0 – Динамо в прекрасном стиле вернуло себе звание лидера таблицы.
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