Програму дня в Іспанії закривав поєдинок на Беніто Вільямарін між Бетісом та Реалом. Мадридці підходили до нього, маючи за плечима нічию з Леванте (3:3), тож у Севільї підопічним Карло Анчелотті була необхідна лишень перемога. Благо, "вердібланкос" на старті сезону не вражали, втративши очки у матчах проти Кадіса й Мальорки.

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Перший тайм виявився дуже веселим. Вже на 5-й хвилині гості могли вийти вперед внаслідок прориву Вінісіуса лівим флангом та прострілу на лінію штрафного під удар Бензема. Карім пробив повз дальню стійку, а Бетіс відповів низкою небезпечних моментів і атак. Так, на 11-й хвилині Фекір зі стандарту метрів з 30-ти закрутив м'яч у ближню дев'ятку (Куртуа парирував), а на 23-й Набіль впав у чужому карному майданчику – втім, замість пенальті француз отримав жовту за симуляцію. Ще за шість хвилин забивати міг Міранда, у якого при подачі м'яч зрізався з ноги, полетівши у ближній верхній кут, однак він приземлився на сітку із зовнішнього боку.

Реал міг відкрити рахунок у схожому стилі на 37-й хвилині, але після підсічки Карвахаля голкіпер дістав сферу з-під поперечини. Ще за хвилину Іско пробив з дистанції повз ліву "шістку" В цілому, у першому таймі футболісти Реала дещо розчаровували, а от Бетіс ледь не покарав їх на 41-й хвилині – це Хуанмі та Фекір вилетіли в контратаку 2-в-1. Удар форварда з лінії півкола парирував Куртуа, а Набіль на добивання не встиг. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Якщо у першому таймі більше гострих моментів створили "вердібланкос", то у перші 15 хвилин по перерві загострював виключно Реал. Вже на 53-й хвилині тиск мадридців міг завершитись взяттям воріт – це Бензема з мінімальної дистанції замкнув навіс Бейла з правого флангу. Руй Сілва парирував, а рефері свиснув офсайд. Ще за дві хвилини Карім почав святкувати гол, знову класно пробивши головою, але і тут господарів врятував офсайд.

Втім, скільки ниточці не витись, а кінець один: на 61-й хвилині андалусійці запороли шикарну атаку, після чого мадридці організували швидкісний контрвипад – в його завершенні Бензема подав з лівої половини штрафного на його правий край. Карвахаль же, поклавши корпус, потужно вистрілив у лівий нижній кут. 1:0!

Підопічні Мануеля Пеллегріні завелися, огризнувшись низкою стандартів та небезпечних подач. Після них могли забивати Руйбаль Гарсія, Монтоя та Песселья, але їхнім ударом забракло сили й точності. На 69-й хвилині Руйбаль виконав перехоплення у центрі поля й розігнав контратаку, завершивши її пострілом з лінії півкола, однак і тут йому не пощастило – удар прийшовся по центру, точно в руки Тібо. Реал міг покарати за таке марнотратство контратакою 3-в-2 на 73-й – Асенсіо, побачивши закритих партнерів, вирішив пробивати з дистанції у правий нижній кут. М'яч пролетів поруч зі стійкою. Камараса відповів дальнім ударом повз ліву стійку.

В останні 15 хвилин обидва тренери освіжили склади. Зокрема, на полі з'явилися Хоакін та Азар. Команди продовжили гру на зустрічних курсах, однак створити дійсно небезпечний момент нікому не вдавалося аж до 90-ї хвилини, коли Азар отримав проникну передачу від Бензема. Еден пробив з лівого краю штрафного, але Руй Сілва парирував.

Бетіс міг врятувати нічию внаслідок вривання Тельйо на лівий край штрафного та передачі у спини захисникам на Монтою. Мартін пробивав у ближній кут метрів з 11-ти – втім, вийшло занадто просто для Куртуа. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу мадридського колективу.

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