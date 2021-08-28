Чемпионат Италии 2021/22, 2-й тур

Лацио – Специя – 6:1

Голы: Иммобиле, 5, 15, 45+2, Андерсон, 47, Хюсай, 70, Альберто, 85 – Верде, 4

Нереализованный пенальти: Иммобиле, 45+1 (Лацио)

Удаление: Амиан, 55 (Специя)

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Лацио в родных стенах принимал Специю. Гостям удалось забить быстрый гол – на 5-й минуте отличился Верде. Однако, долго их превосходство не продержалась – уже через минуту счет сравнял Иммобиле. После этого "орлы" перехватили инициативу в свои руки, и на 15-й Иммобиле с ассистом Альберто закрепил их преимущество. Под занавес тайма рефери еще и назначил одиннадцатиметровый в ворота Специи – Иммобиле не сумел его реализовать, но через несколько минут он головой замкнул подачу Альберто с углового – хет-трик.

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Сразу после перерыва свой дебютный гол за Лацио забил Андерсон, и счет стал разгромным – 4:1. Казалось, хуже некуда, но нет – на 55-й Амиан получил прямую красную карточку и оставил гостей в меньшинстве. На 71-й еще один положил Хюсай, а Альберто записал в свой актив третий ассист. Уже под занавес тайма Альберто еще и сумел расписаться в воротах соперника – 6:1. В конце концов, финальный свисток зафиксировал крупную победу Лацио.

Отметим, что украинский полузащитник Виктор Коваленко, арендованный Специей у Аталанты, на поле так и не появился.

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