Киевский клуб уже в ближайшее время может объявить о подписании очередного легионера.

Французский Бордо, который ранее заявлял о подписании хавбека Атлетико Паранаэнсе Витиньо, не смог оформить переход бразильца из-за финансового фэйр-плей, сообщает Ge.globo.com.

Хавбек Атлетико Паранаэнсе отказал Динамо и Шахтеру ради Бордо

Как следствие, 22-летний атакующий полузащитник перейдет в киевское Динамо. Соглашение с бразильцем будет подписано на 5 лет, а сумма трансфера составит 6 млн евро. Витиньо уже прибыл в Киев, где сегодня, 28 августа, пройдет медосмотр. После этого о трансфере будет объявлено официально.

Напомним, в текущем сезоне бразилец сыграл за Атлетико Паранаэнсе 27 матчей, записав в свой актив 9 голов и 4 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 млн евро.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери