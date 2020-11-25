"Я очень доволен, потому что у футболистов ощущался здоровый голод, желание играть, желание победить. В первом тайме мы не смогли забить, но во втором это компенсировали четырьмя голами. Я сегодня никого не буду выделять – вся команда показала хорошую игру. Да еще и лидеры команды получили передышку. Все сложилось как нельзя лучше, я счастлив.

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Я не могу сказать, что очень внимательно слежу за украинским чемпионатом. Имею какое-то представление, в основном о Динамо. Но я буду говорить о своей команде. У Барселоны очень качественный широкий состав, мы можем играть в хороший футбол большим количеством исполнителей. Динамо – команда приличного уровня. На каком месте они бы были в Примере, определить трудно.

Можно много говорить о страшном насыщенном графике, но я подчеркиваю, что мы имеем возможность дать передышку некоторым игрокам. Впереди в этом году еще много матчей, а у нас было уже 9 очков, поэтому лидеры могли отдохнуть. Очень ценно и то, что игроки, у которых не так много практики, сегодня получили игровое время.

Гризманн – очень трудолюбивый игрок. Он отличается тем, что полностью отдается игре и команде. Да, Антуан не всегда использует свои шансы, но такое случается со всеми. Он продолжает работать над собой, чтобы улучшить реализацию и выйти на новый уровень.

Мингеса еще очень молодой, но он уже не один год в команде, он не новичок. Конечно, ему нужно еще немало работать, чтобы дотянуться до основного состава, но я вижу большие перспективы. Могу сказать, что он, скорее всего, также будет играть и в следующем матче", – сказал Куман на послематчевой пресс-конференции.

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