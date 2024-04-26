Лидер соперника Украины пропустит Евро-2024 из-за тяжелой травмы
Вингер Анкарагюджю и сборной Румынии Олимпиу Моруцан не сможет сыграть на чемпионате Европы-2024.
В матче против Бешикаташа в полуфинале Кубка Турции румынский игрок получил повреждение и покинул поле на носилках.
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Как информирует Pro sport, у Олимпиу Моруцана диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. Игрок перенес операции и готовится к длительному периоду реабилитации. Его участие в Евро-2024 исключено.
Напомним, Моруцан в отборе на чемпионат Европы сыграл в девяти матчах. В его активе четыре результативные передачи.
Сборная Румынии на групповом этапе Евро-2024 сыграет Украины, Бельгии и Словакии.
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