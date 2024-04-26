Вингер Анкарагюджю и сборной Румынии Олимпиу Моруцан не сможет сыграть на чемпионате Европы-2024.

В матче против Бешикаташа в полуфинале Кубка Турции румынский игрок получил повреждение и покинул поле на носилках.

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Как информирует Pro sport, у Олимпиу Моруцана диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. Игрок перенес операции и готовится к длительному периоду реабилитации. Его участие в Евро-2024 исключено.

Напомним, Моруцан в отборе на чемпионат Европы сыграл в девяти матчах. В его активе четыре результативные передачи.

Сборная Румынии на групповом этапе Евро-2024 сыграет Украины, Бельгии и Словакии.

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