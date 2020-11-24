Завтра, 25 ноября, Апелляционный комитет УЕФА рассмотрит дело об отмене поединка между Швейцарией и Украиной в Лиге наций, который должен был состояться 17 числа, информирует официальный сайт УАФ.

Швейцария – Украина: футбольный юрист рассчитывает на положительное решение УЕФА касательно отмененного матча Лиги наций

Для этого отечественная ассоциация подготовила специальный материал, чтобы продемонстрировать, как сборная во главе с Шевченко придерживались медицинского протокола УЕФА во время последнего осеннего сбора.

Напомним, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса в лагере "сине-желтых". Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками, однако подопечные Шевченко отправилась домой. Теперь обе команды ждут решения УЕФА.

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